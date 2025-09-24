OTTO Portland Sanford, ME
Featured Items
Korean BBQ Pork & Kimchi Pizza
korean bbq pork, kimchi, pickled red onion, cilantro$17.75
Pasta alla Vodka
" cavatappi pasta, *vodka sauce, parmesan, basil (*no vodka used)$17.25
Pesto Cup & Char Pepperoni
house-made nut-free pesto$18.00
Roasted Buttenut, Cranberry & Goat Cheese Salad
mixed greens, roasted butternut squash, cranberries & goat cheese with maple dijon vinaigrettg$9.75
Build Your Own
Small Build Your Own
feeling creative? build your own!$13.50
Small Double Dough Build Your Own
feeling creative? build your own!$15.00
Large Build Your Own
feeling creative? build your own!$18.50
Large Double Dough Build Your Own
feeling creative? build your own!$20.50
Gluten-Free Build Your Own
feeling creative? build your own!$15.75
Cheese Pizzas
Meat Pizzas
Buffalo Chicken, Blue Cheese & Scallion
buffalo chicken, mozzarella cheese, house-made buffalo sauce, blue cheese, scallions$17.00
Chicken, Caramelized Pear & Fontina
chicken, caramelized pears, fontina cheese, cream, herb (Created by Riley & Staff)$18.50
Fresh Pineapple, Bacon & Hot Honey
mozzarella, bacon, pineapple, hot honey$17.00
Hot Honey, Cup & Char Pepperoni & Goat Cheese
hot honey, cup & char pepperoni, goat cheese, mozzarella, oregano$17.50
Mashed Potato, Bacon & Scallion
mozzarella, bacon, mashed potato, scallions$17.50
Meatball, Ricotta & Basil
meatball crumble, mozzarella cheese, red sauce, ricotta, basil Our Meatballs contain gluten. GF version is not available. If you would like to order this on a gluten free crust, please do that in the build-your-own section$18.00
Meatball, Sausage, Pepperoni & Bacon
mozzarella, sausage, meatball, bacon, pepperoni, red sauce$19.00
Pepperoni
mozzarella, pepperoni, red sauce "Chef Suggestion: Add Mushrooms or Green Peppers"$15.50
Pesto Cup & Char Pepperoni
house-made nut-free pesto$18.00
Spicy Pulled Pork, Jalapeño & Pineapple
pepper, spicy pulled pork, mozzarella, jalapeño pepper, pineapple$18.00
Sausage & Vidalia Onion
mozzarella, sausage, vidalia onion, red sauce$16.75
Spicy Pulled Pork with Scallion
mozzarella, spicy pulled pork, scallion$17.25
Korean BBQ Pork & Kimchi Pizza
korean bbq pork, kimchi, pickled red onion, cilantro$17.75
Veg Pizzas
Buffalo Cauliflower, Scallion & Blue Cheese
mozzarella, blue cheese, buffalo cauliflower, scallion$16.75
Butternut Squash, Ricotta & Cranberry
mozzarella, ricotta, butternut squash, cranberries$17.00
Fresh Mushrooms, Manchego & Herb
mozzarella, manchego, mushroom medley, herb, old school sauce *Chef Suggestion: Add Vidalia Onions and Bacon$16.75
Margherita
mozzarella, roma tomatoes, basil$15.50
Mediterranean Veggie & Feta
tomato, green pepper, Vidalia* onion, banana peppers, feta, oregano, house vinaigrette$17.00
Pasta alla Vodka
" cavatappi pasta, *vodka sauce, parmesan, basil (*no vodka used)$17.25
Ricotta & Basil
mozzarella, ricotta, basil, red sauce "Chef Suggestion: Add Eggplant"$16.00
Roasted Eggplant, Zucchini, Tomatoes, Basil & Garlic
mozzarella cheese, red sauce, roasted eggplant, sliced tomatoes, roasted zucchini, roasted garlic, herb, basil$18.00
Spinach & Artichoke
spinach, mozzarella cheese, cream, roasted artichokes, herb$16.75
Spinach, Kalamata Olive & Roasted Garlic
mozzarella, spinach, kalamata olive, roasted garlic, red sauce$17.00
Sandwiches
Appetizers/Sides
Side Meatballs
6 house-made pork & beef meatballs in pomodoro sauce. Serves 3$9.75
Two-Cheese Garlic Sticks
12 house-made breadsticks with asiago, mozzarella, and garlic butter with pomodoro sauce$8.75
Stuffed Jalapeno Peppers
jalapeños stuffed with ricotta, cream cheese, scallion, hot honey & bacon with toasted breadcrumb$9.50
House - Made Blue Cheese$1.25
House - Made Pomodoro Sauce$1.25
House - Made Ranch$1.25
Side of Caesar Dressing$1.00
Salad
Greek
romaine, cucumber, red peppers, red onions, tomatoes, kalamata olives, feta, greek dressing$9.75
House Salad
mixed lettuce, cucumber, tomato, red pepper, red onion, red wine vinaigrette$7.25
Caesar Salad
romaine lettuce, black pepper, parmesan cheese, house-made croutons, caesar dressing$8.25
Cobb Salad
chopped romaine, bacon, blue cheese, diced tomatoes, red onion, cucumbers, hard-boiled eggs, with house-made blue cheese dressing$9.75
Roasted Buttenut, Cranberry & Goat Cheese Salad
mixed greens, roasted butternut squash, cranberries & goat cheese with maple dijon vinaigrettg$9.75
Catering Salads
House Salad - Catering
mixed lettuce, cucumber, tomato, red pepper, red onion, red wine vinaigrette. (Serves 12)$50.00
Caesar Salad - Catering
romaine lettuce, black pepper, parmesan cheese, house-made croutons, Caesar dressing. (Serves 12)$55.00
Cobb Salad - Catering
chopped romaine, bacon, blue cheese, diced tomatoes, red onion, cucumbers, hard-boiled eggs, with house-made blue cheese dressing. Serves 10$65.00
Greek Salad - Catering
Romaine, Cucumber, Red Peppers, Red Onions, Tomatoes, Kalamata Olives, Feta, Greek. Serves 10$60.00
Drinks
Desserts
