OTTO Portland 202 Merrimac St
Featured Items
Korean BBQ Pork & Kimchi Pizza
korean bbq pork, kimchi, pickled red onion, cilantro$17.75
Pasta alla Vodka
" cavatappi pasta, *vodka sauce, parmesan, basil (*no vodka used)$16.75
Pesto Cup & Char Pepperoni
house-made nut-free pesto$17.50
Roasted Buttenut, Cranberry & Goat Cheese Salad
mixed greens, roasted butternut squash, cranberries & goat cheese with maple dijon vinaigrettg$9.75
Spinach and Four Cheese Stuffed Mushrooms
button mushrooms stuffed with spinach, vidalia onion, mozzarella, fontina, ricotta, parmesan, garlic butter, toasted breadcrumbs$11.50OUT OF STOCK
Build Your Own
Small Build Your Own
feeling creative? build your own!$13.50
Small Double Dough Build Your Own
feeling creative? build your own!$15.00
Large Build Your Own
feeling creative? build your own!$18.50
Large Double Dough Build Your Own
feeling creative? build your own!$20.50
Gluten-Free Build Your Own
feeling creative? build your own!$15.75
Cheese Pizzas
Meat Pizzas
Buffalo Chicken, Blue Cheese & Scallion
buffalo chicken, mozzarella cheese, house-made buffalo sauce, blue cheese, scallions$16.75
Fresh Pineapple, Bacon & Hot Honey
mozzarella, bacon, pineapple, hot honey$16.75
Hot Honey, Cup & Char Pepperoni & Goat Cheese
hot honey, cup & char pepperoni, goat cheese, mozzarella, oregano$17.50
Mashed Potato, Bacon & Scallion
mozzarella, bacon, mashed potato, scallions$17.50
Meatball, Ricotta & Basil
meatball crumble, mozzarella cheese, red sauce, ricotta, basil Our Meatballs contain gluten. GF version is not available. If you would like to order this on a gluten free crust, please do that in the build-your-own section$17.50OUT OF STOCK
Meatball, Sausage, Pepperoni & Bacon
mozzarella, sausage, meatball, bacon, pepperoni, red sauce$18.50
Pepperoni
mozzarella, pepperoni, red sauce "Chef Suggestion: Add Mushrooms or Green Peppers"$15.75
Spicy Pulled Pork, Jalapeño & Pineapple
pepper, spicy pulled pork, mozzarella, jalapeño pepper, pineapple$17.75
Salami, Capicola, Mortadella & Banana Peppers
Vidalia onion, oregano, house vinaigrette$17.75
Sausage & Vidalia Onion
mozzarella, sausage, vidalia onion, red sauce$16.75
Spicy Pulled Pork with Scallion
mozzarella, spicy pulled pork, scallion$17.25
Veg Pizzas
Buffalo Cauliflower, Scallion & Blue Cheese
mozzarella, blue cheese, buffalo cauliflower, scallion$16.75
Butternut Squash, Ricotta & Cranberry
mozzarella, ricotta, butternut squash, cranberries$16.75OUT OF STOCK
Fresh Mushrooms, Manchego & Herb
mozzarella, manchego, mushroom medley, herb, old school sauce *Chef Suggestion: Add Vidalia Onions and Bacon$16.75
Margherita
mozzarella, roma tomatoes, basil$15.50
Mediterranean Veggie & Feta
tomato, green pepper, Vidalia* onion, banana peppers, feta, oregano, house vinaigrette$16.75
Ricotta & Basil
mozzarella, ricotta, basil, red sauce "Chef Suggestion: Add Eggplant"$15.75OUT OF STOCK
Roasted Eggplant, Zucchini, Tomatoes, Basil & Garlic
mozzarella cheese, red sauce, roasted eggplant, sliced tomatoes, roasted zucchini, roasted garlic, herb, basil$17.50
Spinach & Artichoke
spinach, mozzarella cheese, cream, roasted artichokes, herb$16.50
Spinach, Kalamata Olive & Roasted Garlic
mozzarella, spinach, kalamata olive, roasted garlic, red sauce$16.75
Appetizers/Sides
Side Meatballs
6 house-made pork & beef meatballs in pomodoro sauce. Serves 3$9.50
Two-Cheese Garlic Sticks
12 house-made breadsticks with asiago, mozzarella, and garlic butter with pomodoro sauce$8.75
Stuffed Jalapeno Peppers
jalapeños stuffed with ricotta, cream cheese, scallion, hot honey & bacon with toasted breadcrumb$9.50OUT OF STOCK
House - Made Blue Cheese$1.00
House - Made Pomodoro Sauce$1.00
House - Made Ranch$1.00
Side of Caesar Dressing$1.00
Salad
Greek
romaine, cucumber, red peppers, red onions, tomatoes, kalamata olives, feta, greek dressing$9.75
House Salad
mixed lettuce, cucumber, tomato, red pepper, red onion, red wine vinaigrette$7.25
Caesar Salad
romaine lettuce, black pepper, parmesan cheese, house-made croutons, caesar dressing$8.25
Cobb Salad
chopped romaine, bacon, blue cheese, diced tomatoes, red onion, cucumbers, hard-boiled eggs, with house-made blue cheese dressing$9.75OUT OF STOCK
Merrimac Drinks
Coke Btl$2.75
Diet Coke Btl$2.75
Canada Dry Btl$2.75
Fresca Btl$2.75
Sprite BTL$2.75
Dr Pepper Btl$2.75
Barq's Btl$2.75
Minute Maid Fruit Punch$2.75
Minute Maid Lemonade$2.75
Fanta$2.75
Bottled Water$2.25
Vitamin Water$2.75
Gold Peak Iced Tea$2.75
Powerade Red$2.75
Powerade Blue$2.75
Monster$3.00
Coke 2L$4.75
Diet Coke 2L$4.75
Ginger Ale 2L$3.75
Sprite 2L$3.75
